Zorgen om Blokker

De Nederlandse familie Blokker zet de gelijknamige winkelketen in het uitstalraam. In onze regio is de toekomst van negen winkels onzeker. Bij een vorige herstructurering eind 2016 sloten al eens vier winkels in Halle-Vilvoorde de deuren.

Vorig jaar leed het bedrijf 344 miljoen euro verlies, het dubbele dan het jaar voordien. Om het hoofd boven water te houden paste de familie Blokker de verliezen uit eigen zak bij, stootte het onder meer de Leen Bakker-winkels, sloot vorig jaar 63 winkels in ons land en probeerde de winkels die open bleven nieuw leven in te blazen. Zonder veel resultaat.

De familie Blokker ziet het niet meer zitten om te blijven investeren in de verlieslatende winkels en zoekt daarom een koper die een meerderheidsbelang wil nemen in de winkelketen. De vraag is hoe ver die wil gaan in de herstructurering die nodig is om het bedrijf opnieuw financieel gezond te maken. De toekomst van zo’n 130 winkels in ons land is daardoor onzeker. In België werken zo'n 600 mensen bij Blokker.

Onze regio telt negen Blokker-vestigingen: in Zaventem, Nossegem, Overijse, Kampenhout, Grimbergen, Londerzeel, Merchtem, Asse en Liedekerke. Bij de vorige herstructurering sloten al de winkels van Halle, Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde de deuren.