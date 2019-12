Zoveelste waterlek in Dilbeek

In de Stationsstraat in Dilbeek wordt volop gewerkt om een lek in de hoofdwaterleiding te herstellen. Tot grote ergernis van de omwonenden en het gemeentebestuur, want onlangs werd de straat op dezelfde plaats al eens opengebroken toen er ook water in grote hoeveelheden opborrelde. De Stationsstraat blijft wellicht nog tot het einde van de week onderbroken.

Halfweg vorige week signaleerden bewoners van de Stationsstraat in Dilbeek dat er water naar boven kwam vlakbij de kruising met de Wolsemstraat, op precies dezelfde plek als enkele weken geleden. Farys, de maatschappij die watertransportleidingen beheert, stelde vast dat het inderdaad om een nieuw lek ging en brak vrijdagmiddag de straat opnieuw open om de schade te herstellen. Maar heel Dilbeek lijkt wel zo lek als een zeef want niet alleen in de Stationsstraat zijn er problemen met de waterleidingen. "We hebben begin dit jaar lekken gehad in de Brusselstraat, in de Stationsstraat, ook op de Plassenstraat, op de Assestraat”, zegt schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur. “Het gaat om een transportleiding van meer dan honderd jaar oud die duidelijk haar beste tijd heeft gehad en die nu op verschillende plaatsen lekken begint te vertonen."

Maar het herstellen van de lekken lijkt wel dweilen met de kraan open."Als gemeente zijn we dat eerlijk gezegd grondig beu”, zegt Quaghebeur. “Het is duidelijk een structureel probleem dat eens dringend moet worden aangepakt. Heel die buis moet vervangen of gerenoveerd worden zodanig dat de problemen zich niet meer voordoen." Want voor de Dilbekenaren brengt dit zoveelste lek veel narigheid met zich mee. Vooral in de hoger gelegen delen van Dilbeek zijn er nogal wat moeilijkheden met de watertoevoer als gevolg van de verminderde druk op het water. En dan is er nog de frustratie van de automobilisten die in de Stationsstraat hinder ondervinden…

Meer hierover in ons nieuws vanaf 18u.