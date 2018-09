Zwaardere straf voor crashende mensensmokkelaars

Op het proces in beroep tegen 4 mensensmokkelaars die in april vorig jaar met een busje vol migranten crashten aan het viaduct in Vilvoorde, heeft de bestuurder een zwaardere straf gekregen. De man werd veroordeeld tot 7 jaar cel. De 3 andere verdachten kregen eenzelfde straf als in eerste aanleg.

In de nacht van 4 op 5 april merkte een patrouille van de federale wegpolitie een busje op dat ter hoogte van Nijvel aan het spookrijden was. Toen de besuurder de agenten zag, maakte hij rechtsomkeer. De politie zette de achtervolging in, maar ter hoogte van het viaduct van Vilvoorde verloor de bestuurder de controle over de wagen. Het busje, met daarin 14 volwassenen en 2 kinderen; ging door de vangrail en belandde enkele meters lager tegen een boom. De kinderen en 3 inzittenden raakten zwaar gewond.

Het gerecht vervolgde de 4 voor mensensmokkel. In eerste instantie kreeg de chauffeur 6 jaar cel, de 3 anderen liepen celstraffen op van 40 maanden en tweemaal 4 jaar. In beroep eiste het parket Halle-Vilvoorde zwaardere straffen. Het hof van beroep volgde de eis en veroordeelde de chauffeur tot 7 jaar cel. De 3 andere beklaagden kregen dezelfde straf opgelegd als in eerste aanleg.