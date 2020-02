In Sint-Genesius-Rode is gisteren brand uitgebroken in een woning in de Schoon Horizonlaan. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De vader van het gezin raakte zwaargewond.

De brand brak gisteravond rond acht uur uit in een van de slaapkamers van de woning. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West en hun Brusselse collega’s rukten uit. De moeder en zoon van het gezin moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De vader was er erger aan toe. Hij liep zware brandwonden op en werd naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek gebracht. Het huis is onbewoonbaar. Hoe de brand precies ontstond, is nog niet duidelijk.