Zware boete voor wie nog voormalige schoolgebouwen in Herne binnendringt

In 2019 sloot basisschool Markevallei aan de Grotestraat in Herne definitief haar deuren. In het kader van een totale herinrichting van de dorpskern, kocht de gemeente Herne de site aan. De laatste maanden regent het echter klachten bij de lokale politiezone Pajottenland. Vooral ’s avonds en ’s nachts is er heel wat overlast. "Regelmatig worden hier jongeren gesignaleerd, die hier vermoedelijk wat softdrugs komen gebruiken. Het gebouw is intussen ook ernstig gevandaliseerd: heel veel ramen zijn ingegooid, er is al veel ingebroken, waardoor bijna al het meubilair is vernield", zegt waarnemend burgemeester Lieven Snoeks.

Daarom komt er een verbod om de gebouwen nog te betreden. Dat verbod komt er via een burgemeestersbesluit. "Daardoor kan je een GAS-boete tot 350 euro krijgen als mensen betrapt worden op het binnendringen van de site. Het moet duidelijk zijn dat ze niets te zoeken hebben in de gebouwen. De site helemaal afsluiten is geen optie, want daarvoor is het terrein te groot”, aldus Snoeks.