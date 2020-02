Zware schade aan fitnesszaak in Drogenbos na brandstichting

In Drogenbos probeerde een man in de nacht van dinsdag op woensdag tweedehandswinkel Cash Converters in brand te steken. Dat lukte niet helemaal, maar de bovengelegen fitnesszaak geraakte zwaar beschadigd.

De verdachte is een man van 28 jaar uit Ukkel. Op camerabeelden is te zien hoe hij ’s nachts met behulp van karton en brandversnellers containers van Cash Converters in brand probeert te steken. Door de metershoge vlammen geraakt de zijgevel zwaar beschadigd. In de winkel was niemand aanwezig, maar de uitbater van de fitnesszaak lag boven wel te slapen. Dankzij zijn hond werd hij tijdig wakker en kon hij zichzelf in veiligheid brengen.

De dader is dankzij de camerabeelden geïdentificeerd. De man bleek de dag voor de feiten een discussie gehad te hebben met de winkelverantwoordelijke van Cash Converters over een voorschot voor de aankoop van een televisietoestel. De man heeft psychologische problemen en verscheen intussen voor de onderzoeksrechter. Hij zit in de cel.