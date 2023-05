Zware schade in apotheek na brand in Merchtem: apotheek gaat containers plaatsen

Zondagnacht kreeg de brandweer een oproep voor een zware brand in het centrum van Merchtem. Aan de Krekelendries stond apotheek De Pril in brand. “Ik kreeg telefoon rond twee uur dat er in de apotheek vuur was. De apotheek was nog niet zolang helemaal vernieuwd, het is een drama", zegt burgemeester Maarten Mast. "Dit is veel miserie, ik hoop dat ze er snel bovenop komen. Ze vroegen inmiddels speciale containers, zeg maar units aan om de apotheek verder te kunnen uitbaten.

Politiecommissaris Fred Scrayen van de politiezone bevestigt de brand: “Er was eerst een oproep voor een autobrand, maar uiteindelijk bleek dat er een brand was achteraan de zaak. Die is uitgebreid en zo vatte ook de wagen vuur. Mogelijk ging het om een kortsluiting, maar verder onderzoek moet dat uitwijzen. Gelukkig werd niemand gewond.

Er zijn tijdens de brand ontploffingen gehoord, maar dat bleek het gevolg van autobanden die door de hitte kapot sprongen. "Boven de apotheek zijn er ook appartementen. Voor zover ik weet, zijn die niet getroffen en zijn ze wel bewoonbaar. Het is nu verder afwachten. Er was veel rookontwikkeling, de schade is groot", aldus Scrayen.

De apotheek is door de brandschade nu onbruikbaar. De gemeente wil middelen inzetten, maar voorlopig is het afwachten. De familie van de apotheek wilde maandagavond zelf logischerwijs geen commentaar geven. “We zijn volop in bespreking met de verzekering, maar vooral hoe we nu verder moeten doen en onze zaak terug kunnen heropstarten”, liet de dame aan de telefoon weten.