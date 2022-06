Zware verkeershinder na dodelijk ongeval Wolvertemsesteenweg

In Meise en Merchtem is de Wolvertemsesteenweg momenteel afgesloten in beide richtingen door een verkeersongeval. Een 55-jarige man uit Merchtem overleed nadat hij onwel werd achter het stuur. Er is heel wat verkeershinder.

Volgens de woordvoerder van de politiezone KLM kreeg de man een beroerte en ging die met zijn wagen van de steenweg af. "Hij kwam in de gracht tegen een betonnen duiker terecht", zo meldt de woordvoerder van de zone KLM. "Voorbijrijders parkeerden hun voertuig en wilden hulp bieden. Ook de MUG kwam ter plaatse, maar de man, die bewusteloos was, kon niet meer worden gered."

Er waren bij het ongeval geen andere voertuigen betrokken, wel parkeerden mensen die hulp wilden bieden hun voertuig in het veld, waardoor het leek dat er andere wagens betrokken waren. "De Wolvertemsesteenweg is afgesloten in beide richtingen vanaf de Linthoutstraat in Merchtem en de Dries in Wolvertem. Er is zware verkeershinder", aldus de politie.

Het parket stuurt vanavond nog een verkeersdeskundige ter plaatse. De Wolvertemsesteenweg is een belangrijke verbindingsweg tussen Wolvertem.