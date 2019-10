Zwembad Pierebad Grimbergen binnenkort in privébeheer

Het beheer van het zwembad van Grimbergen komt binnenkort in privéhanden terecht. De gemeente laat zich daarvoor begeleiden door een advocaat om een geschikte privépartner en formule voor het beheer te vinden. Schepen van Sport Tom Gaudaen (Open VLD): "Het vinden van voldoende redders, blijft een probleem. We hebben een kader van 17 voltijdse functies, maar daarvan zijn er maar 10,5 ingevuld. Gespecialiseerde firma's hebben een 'pool' van redders die ze flexibel kunnen inzetten, de gemeente heeft dat niet. Het gevolg is dat we de openingsuren van het zwembad al hebben moeten aanpassen door 's morgens later te openen en een half uur vroeger te sluiten. Ook het extra werk voor onze administratie voor het opstellen van uurroosters en schema's is belastend. Dat kan beter door de privé gebeuren."

In heel wat gemeenten is het beheer van het gemeentelijk zwembad inmiddels al overgedragen aan een privépartner. Tom Gaudaen: "De bedoeling is net om de uitbating efficiënter te maken zodat inwoners maximaal kunnen genieten van het Pierebad in Strombeek. De gemeente wil uiteindelijk tegen september volgend jaar een privébeheerder kunnen aanstellen. In het hele zoekproces gaan wij ook onze prioriteiten stellen, onder andere voor de clubs, scholen, enzovoort. Het is ook de bedoeling dat het personeel mee overstapt in de nieuwe structuur."



‘Negatieve cijfers’

Oppositiepartij Groen uitte haar bezorgdheden over de overstap naar een privébeheerder. Katrien Le Roy: "De reden voor de uitbesteding is vooral gebaseerd op de negatieve cijfers van de afgelopen jaren, iets waar elk gemeentelijk zwembad mee te kampen heeft. Het zwembad kende de afgelopen jaren veel technische problemen, waardoor het vaak voor soms lange tijd moest worden gesloten en er dus geen inkomsten waren. Net nu de mankementen definitief van de baan lijken te zijn en het zwembad zijn openingsuren maximaal kan waarborgen, wordt beslist om over te gaan tot een uitbesteding. Gezien elke private partner tot doel heeft van de concessie een winstgevende zaak te maken, zijn we bezorgd."