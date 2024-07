Nieuwe secundaire GO!-school in de steigers op Bierenbergsite Rode

Het GO! zal de bestaande gebouwen afbreken of ontwikkelen tot een nieuwe school, want op dit moment is er te weinig onderwijsaanbod van het Gemeenschapsonderwijs in de buurt. “Een nieuwe school past er perfect, aangezien het terrein bestemd is als wetenschapspark met een zone voor gemeenschapsvoorzieningen,” klinkt het bij Weyts. Er kan op die manier ook veel groen behouden blijven. “Het blijft belangrijk dat we investeren in kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs in en rond Brussel,” stelt topman van het GO!-onderwijs koen Pelleriaux. Hij denkt in hoofdzaak aan een middelbare school voor het technisch- en beroepsonderwijs. Daar zijn grote tekorten.