Basisschool Sint-Jozef in Strombeek blijft de rest van de week toe: “Leerkrachten vinden de sfeer niet veilig genoeg”

De Vrije Basisschool Sint-Jozef in Strombeek-Bever blijft de rest van de week gesloten. Dat bevestigt de algemeen directeur Eddy Van de Velde aan onze redactie. De Vrije Basisschool Sint-Jozef in Strombeek-Bever staat al enkele dagen in het oog van de storm na een mogelijk geval van seksueel overschrijdend gedrag tegenover een meisje van vijf.