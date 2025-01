Aanmeldperiode voor scholen komt eraan: Halle organiseert infoavonden

De inschrijving in een school gebeurt nadat de aanmeldperiode is afgesloten. In die periode geven ouders aan bij welke school of scholen ze hun kind willen inschrijven. Pas na de aanmeldperiode weten ouders in welke school hun kind is toegelaten, dan kan de echte inschrijving gebeuren.

Aanmelden voor basisonderwijs

De aanmeldingen voor het basisonderwijs lopen van 25 februari tot 18 maart via www.naarschoolinregiozennevallei.be. De toewijzing van scholen gebeurt op basis van de voorkeur van de ouders. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt er ook rekening gehouden met de afstand tussen de woonplaats en de school. Eind april krijgen ouders te horen welke school hun kind krijgt toegewezen. Daarna kunnen ze hun kind inschrijven. Dat kan tussen 18 april en 19 mei.

Aanmelden voor secundair onderwijs

De aanmeldperiode voor secundaire scholen start op 31 maart en duurt tot 25 april via www.aanmelden.school. Bij te veel aanmeldingen voor dezelfde school, wordt er gewerkt met een 'toevalsnummer' om de leerlingen in te delen. Het tijdstip van aanmelden heeft geen invloed op de toewijzing.

Broers en zussen van leerlingen die al op dezelfde school zitten en kinderen van personeelsleden hebben voorrang voor een plaats op die school. Ze moeten wel aangemeld worden, daarbij moet het recht op voorrang geregistreerd worden. Op 15 mei wordt aan de ouders gecommuniceerd welke school het geworden is. Zij kunnen hun kind dan effectief inschrijven tussen 20 mei en 16 juni.

Ouders die hun kind willen inschrijven voor het 2de middelbaar of hoger, kunnen vanaf 10 juni terecht bij de school van hun voorkeur.

Infoavonden en ondersteuning

De stad Halle organiseert twee infoavonden voor wie vragen heeft. Voor het basisonderwijs gaat die avond door op 4 februari in JC De Kazerne. Voor het middelbaar onderwijs vindt de infoavond plaats op 6 februari in CC 't Vondel.

Voor ondersteuning kan je terecht bij de dienst kinderen en jongeren via 02 365 98 30 of jong@halle.be.