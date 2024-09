De eerste schooldag van 1,2 miljoen leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs is afgetrapt

Al zingend en dansend het nieuwe schooljaar tegemoet gaan. Het gebeurde wellicht in heel wat Vlaamse scholen. Ook in Sint-Victor in Alsemberg. Daar gingen vandaag nog vooral verhalen over de zomervakantie over de tongen, maar het nieuwe schooljaar is in elk geval goed ingezet.

Nieuw schooltje met 9 leerlingen in Breedhout

In Breedhout, een gehucht van Halle, is er vanaf vandaag voor het eerst sinds lang opnieuw een lagere school: Droomgaard. De school huist in de lokale parochielokalen en telt welgeteld 9 leerlingen. Die zitten allemaal in het eerste leerjaar. Bedoeling is dat het aantal leerlingen de komende jaren aandikt, want de school in Breedhout moet mee het plaatstkort in het Halse onderwijs opvangen.