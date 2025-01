Gemeente Grimbergen ondersteunt basisscholen met bijna 100.000 euro: “Voor- en naschoolse opvang versterken”

De gemeente Grimbergen blijft haar negen basisscholen ondersteunen om de leerkansen van kinderen te vergroten. Zo is er ook in 2025 zo'n 100.000 euro voorzien voor extra huiswerkbegeleiding, de aankoop van materiaal die kennis van het Nederlands moet stimuleren en sportieve of educatieve naschoolse activiteiten op woensdagnamiddag. Scholen kunnen individueel een subsidiedossier indienen.