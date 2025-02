Vrije Basisschool Sint-Jozef opent maandag opnieuw de schoolpoort

De Vrije Basisschool Sint-Jozef in Strombeek-Bever stond deze week in het oog van de storm na een mogelijk geval van seksueel overschrijdend gedrag tegenover een meisje van vijf. Dat leidde tot een protestactie, zware intimidaties en beschuldigingen aan het adres van de leerkrachten van de school. Daardoor was die sinds dinsdag gesloten. “Maar volgende week maandag gaat de schoolpoort opnieuw open nu de rust wat lijkt teruggekeerd”, zegt Bart Laeremans. “We willen dat in alle kalmte doen. De veiligheid van de kinderen en het personeel van de school is gegarandeerd. Het onderzoekt naar de mogelijke feiten van grensoverschrijdend gedrag loopt intussen verder.”