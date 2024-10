Landelijke gemeenten zien dotatie bijna verdubbelen: “Meer middelen naar het platteland”

Vandaag krijgen de gemeenten in onze regio samen iets meer dan 10 miljoen euro aan dotaties voor open ruimte. Tegen 2029 zou dat bijna 18 miljoen euro zijn. Vanaf 2026 zullen er meer middelen naar de landelijke gemeenten vloeien. De verdeling gebeurt op basis onder meer over hoeveel bos, parken, boomgaarden en recreatieterreinen er zijn in de gemeente. Hoe meer open ruimte - en dus hoe landelijker - hoe meer middelen een gemeente krijgt uit het fonds.

Het huidige bedrag dat voorzien is binnen het Openruimtefonds bedraagt 123,4 miljoen euro. De nieuwe Vlaamse Regering heeft beslist om het fonds aan te sterken met 65 miljoen euro. Ook gemeenten in onze regio zullen die verhoging merken. Zo krijgt Asse vandaag 700.000 euro uit de pot, tegen 2029 zou dat 1,2 miljoen euro zijn. Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Zemst krijgen ook bedragen die rond het miljoen euro liggen. Dat is bijna de helft meer dan ze nu krijgen.

“Voor gemeenten en kleine steden maakt de verhoging van de dotatie een verschil van honderdduizenden euro’s per jaar”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits. “Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van landelijke gemeenten naar een meer evenwichtige verdeling van de financiering vanuit Vlaanderen naar verschillende gemeenten en steden. De dertien centrumsteden komen niet in aanmerking voor een dotatie uit dit fonds, omdat zij al beschikken over een voorafname uit het gemeentefonds."