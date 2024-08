Minister Gilkinet over verbod Boeing 777: “DHL opereert al tien jaar illegaal”

Federaal minister Georges Gilkinet wil niet dat DHL nog langer de Boeing 777 als cargovliegtuig inzet op de luchthaven in Zaventem. Zijn kabinet laat weten dat er sinds juni 2021 gesprekken zijn met het pakjesbedrijf. “De minister betreurt dat er tot op heden geen serieuze voorstellen zijn gedaan, terwijl de luchtvaartmaatschappij vandaag al andere, minder luidruchtige vliegtuigtypes laat vliegen. Daarom heeft minister Georges Gilkinet meer dan een jaar geleden een instructie gegeven aan zijn administratie om de geldende regelgeving toe te passen”, klinkt het.

Volgens Gilkinet is het essentieel om de impact van de luchtvaartactiviteiten op de overvlogen bevolking tot een minimum te beperken. “Daarom moeten nachtvluchten worden uitgevoerd met de meest milieuvriendelijke en geluidsarme vliegtuigen en in ieder geval in overeenstemming met de huidige normen. Dit is een fundamentele voorwaarde om een duurzame toekomst voor de activiteiten van de luchthaven te verzekeren.”

Volgens DHL baseert Gilkinet zich voor zijn beslissing op het theoretische geluidsniveau van de Boeing 777. “Dat is wanneer het vliegtuig volgeladen en volgetankt is”, zegt woordvoerder Lorenzo Van de Pol. “We laden het vliegtuig niet volledig vol en vliegen ook niet met een volle tank, waardoor het eigenlijk een stil cargovliegtuig is en het geluid onder de wettelijke norm blijft.”