Vlaamse Volksbeweging voert actie tijdens de Gordel: “Hou de Vlaamse Rand Vlaams”

De Vlaamse Volksbeweging stelt vast dat het Nederlands opnieuw in de verdrukking raakt en dat bij vele nieuwkomers de perceptie leeft dat de Vlaamse rand, net zoals Brussel, een tweetalig gebied is. Om dat duidelijk te maken, voert de beweging tijdens De Gordel in Zellik actie en geeft het minister Ben Weyts een eisenpakket af. “De Gordel is vandaag misschien wel een sportief gebeuren maar ooit is ze in het leven geroepen om dat Vlaams karakter van de rand te versterken. En het laatste dat we willen is dat Vlaams-Brabant en de Rand ‘verbrusselt’’, zegt voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging Michaël Discart. “Driekwart van de randbevolking gebruikt het Frans als eerste taal en beschouwt de Rand ook als tweetalig gebied. Tegen 2034 zal de provincie Vlaams-Brabant 10% meer Brusselaars huisvesten dan vandaag. De vlucht vanuit de hoofdstad is indrukwekkend.”

Bijna de helft van de leerlingen in de Rand hebben een andere thuistaal dan het Nederlands en slechts 1 op de 3 kinderen groeit nog op in een Nederlandstalig gezin. Voor de Vlaamse Volksbeweging zijn die cijfers het bewijs om meer dan ooit een radicaal noodplan op te stellen. “Dit noodplan moet in de eerste plaats gericht zijn op het afremmen van anderstalige inwijking. Andere Europese landen hebben al het voorbeeld gegeven dat zo’n regelgeving kan en perfect legaal is”, zegt Discart. “Bovendien, en dat is misschien nog belangrijker, moet de taalwetgeving gerespecteerd worden. Het Nederlands is de officiële voertaal in de Vlaamse rand en lokale besturen die hier nonchalant mee omspringen moeten gesanctioneerd worden.”