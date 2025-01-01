Vlaamse Volksbeweging voert actie tijdens de Gordel: “Hou de Vlaamse Rand Vlaams”
De Vlaamse Volksbeweging voert vandaag actie tijdens De Gordel. Met de boodschap ‘Houd de Vlaamse Rand Vlaams' roept de beweging bevoegd minister Ben Weyts op om het Vlaams karakter van de regio beter te beschermen. “Het is het meer dan ooit tijd om de koe bij de horens te vatten en een radicaal noodplan op te stellen”, zegt Michaël Discart, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging.
De Vlaamse Volksbeweging stelt vast dat het Nederlands opnieuw in de verdrukking raakt en dat bij vele nieuwkomers de perceptie leeft dat de Vlaamse rand, net zoals Brussel, een tweetalig gebied is. Om dat duidelijk te maken, voert de beweging tijdens De Gordel in Zellik actie en geeft het minister Ben Weyts een eisenpakket af. “De Gordel is vandaag misschien wel een sportief gebeuren maar ooit is ze in het leven geroepen om dat Vlaams karakter van de rand te versterken. En het laatste dat we willen is dat Vlaams-Brabant en de Rand ‘verbrusselt’’, zegt voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging Michaël Discart. “Driekwart van de randbevolking gebruikt het Frans als eerste taal en beschouwt de Rand ook als tweetalig gebied. Tegen 2034 zal de provincie Vlaams-Brabant 10% meer Brusselaars huisvesten dan vandaag. De vlucht vanuit de hoofdstad is indrukwekkend.”
Bijna de helft van de leerlingen in de Rand hebben een andere thuistaal dan het Nederlands en slechts 1 op de 3 kinderen groeit nog op in een Nederlandstalig gezin. Voor de Vlaamse Volksbeweging zijn die cijfers het bewijs om meer dan ooit een radicaal noodplan op te stellen. “Dit noodplan moet in de eerste plaats gericht zijn op het afremmen van anderstalige inwijking. Andere Europese landen hebben al het voorbeeld gegeven dat zo’n regelgeving kan en perfect legaal is”, zegt Discart. “Bovendien, en dat is misschien nog belangrijker, moet de taalwetgeving gerespecteerd worden. Het Nederlands is de officiële voertaal in de Vlaamse rand en lokale besturen die hier nonchalant mee omspringen moeten gesanctioneerd worden.”
De Vlaamse Volksbeweging ziet wel dat er sinds 2024 een aantal stappen in de juiste richting zijn gezet, maar die zijn vaak onvoldoende. “De Vlaamse regering heeft terecht ingezet op de kennis van het Nederlands en de versterking van het woonbeleid met het Wonen In Eigen Streek-decreet. Ook zijn de budgetten opgetrokken om de regio te ondersteunen. Maar dit alles gaat niet volstaan als het aantal niet-Nederlandstalige inwijkelingen van deze grootorde blijft”, gaat Discart verder. “Als je weet dat 74% van de randbevolking Franstalig is, dan weet je dat het Nederlands onder druk komt. En uiteindelijk staan wij wel voor het territorialiteitsprincipe waarbij de taalwetgeving telt.”
Bij de start van De Gordel roept N-VA op om de taalfaciliteiten in Vlaamse gemeenten af te schaffen. Ook de Vlaamse Volksbeweging hekelt die taalfaciliteiten. “Vlaams grondgebied moet Vlaams blijven, kan nooit een faciliteit zijn en dus is het Nederlands de officiële taal. Die faciliteiten waren tijdelijk. Je ziet wat daarvan gekomen is, nog steeds zijn de faciliteiten in voege en blijven Franstaligen in die gemeenten het Nederlands weigeren. We verwachten van elke nieuwkomer in dit land, dat je de taal spreekt van de regio waar je je vestigt. Dat verwachten we dus ook van Franstaligen. Iedereen gelijk voor de wet.”