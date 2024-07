Union stopt stadionplannen op Bemptsite terug in de koelkast

De club wil op de Bemptsite, in de schaduw van de koeltoren van Drogenbos en de fabriek van Audi Brussels, een nieuw stadion bouwen. Maar volgens Union wil het gemeentebestuur van Vorst niet meewerken aan het project, ondanks de intentieverklaring die ze vorig jaar ondertekende. De eersteklasser hoopt na de gemeenteraadsverkiezingen nieuwe stappen te kunnen zetten. Union wil al jaren een nieuw stadion. In het Joseph Marienstadion blijven is geen optie. Enerzijds omdat het stadion daar te klein is, maar ook omdat uitbreiden niet kan omdat onder meer de hoofdingang en gevel beschermd is.