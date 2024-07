Bart Laeremans gaat opnieuw voor de sjerp in Grimbergen: "Koers aanhouden"

Bart Laeremans is sinds midden 2022 burgemeester, nadat de vorige coalitie tussen Vernieuwing, N-VA en Open Vld barstte. De Open Vld van toenmalig burgemeester Chris Selleslagh viel uit de boot, cd&v kwam in de plaats en Laeremans mocht de sjerp omdoen. Met een sterk gewijzigde lijst - zowat de helft van de kandidaten is nieuw - trekt Vernieuwing nu met Laeremans als kopman naar de kiezer.

“Vernieuwing benadrukt haar onafhankelijk karakter tegenover de nationale partijpolitiek”, zegt Laeremans. “Deze onafhankelijke koers heeft haar voordelen bewezen: Vernieuwing was het bindmiddel van het Grimbergse beleid en lag hierdoor aan de basis van een ongeziene dynamiek. We willen deze vrije koers graag aanhouden, want er ligt nog ontzettend veel werk op de plank.”