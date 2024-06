Burgemeester Petit geeft fakkel van lijsttrekker door aan schepen van Sport Delcourt

Frédéric Petit werd in 2007 schepen in Wezembeek-Oppem en volgde in 2014 de toenmalige burgemeester François Van Hoobrouck op als burgemeester. Maar na tien jaar gooit hij de handdoek in de ring. De 70-jarige Petit vindt het tijd dat een jongere generatie het roer van Wezembeek-Oppem overneemt en ziet in schepen van Sport Delcourt zijn opvolger.

Petit blikt tevreden terug op zijn verwezenlijkingen als burgemeester. Zo werd het dorpscentrum van Wezembeek-Oppem heringericht. Ook werd er een nieuw administratief centrum, een nieuwe bibliotheek en een Nederlandstalige school gebouwd.