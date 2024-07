Deelstaatsenatoren leggen eed af: drie van hen komen uit onze regio

Bij de zesde staatshervorming van 2011 werden de bevoegdheden van de Senaat ingeperkt en werd beslist om de Senaatsleden niet meer rechtstreeks te laten verkiezen. De Senaat is nu een ontmoetingsplaats voor politici van de verschillende deelstaatparlementen. Zij komen één keer per maand samen.

"Senaatsleden mogen niet ook nog eens burgemeester of schepen zijn," weet senator Peter Van Rompuy (cd&v). "Onze fractie in het Vlaams parlement moest vier kandidaten aanduiden. Ik ben één van hen."

Afschaffing Senaat

Sinds de zesde staatshervorming van 2011 zijn de bevoegdheden van de Senaat gevoelig ingeperkt. Ze kan geen wetten meer stemmen, kan niet langer onderzoekscommissies organiseren of de federale regering interpelleren. Er wordt wel eens gezegd dat de senaat een lege doos is. "Daarom willen we de Senaat zoals die vandaag bestaat ook afschaffen," zegt Van Rompuy. "Totnogtoe was dat grondwettelijk onmogelijk. Nu kan dat wel en we zijn dat de komende legislatuur dan ook van plan."

Van de 50 Senatoren zijn er 29 Nederlandstaligen, 20 Franstaligen en 1 Duitstalige. Zij leggen vandaag de eed af. Drie van hen zijn verkozenen in het Vlaams parlement uit onze regio: Nadia Sminate (N-VA) uit Londerzeel, Peter Van Rompuy (cd&v) uit Beersel en Klaas Slootmans (Vlaams Belang) uit Beersel.

Later deze maand leggen nog 6 gecoöpteerde Nederlandstalige senatoren en 4 Franstalige de eed af. Zij worden gekozen op basis van de verkiezingsuitslag van de Kamer. Zo zetelen er in het totaal 60 Senatoren.