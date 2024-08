Eddy Longeval trekt provinciale lijst Vlaams Belang: “Maar het is een bestuursmoloch zonder meerwaarde”

Het Vlaams Belang wil het afschaffen van de provincies verbinden aan het versterken van het bestuursniveau waar de burger wel mee begaan is: zijn stad, zijn gemeente. “Maar zolang de provincie bestaat, zullen wij het programma van het Vlaams Belang er uitdragen”, zegt Longeval, die met Vlaams Belang vooral wil inzetten op veiligheid, betaalbaar wonen, kwaliteitsvol onderwijs en betaalbaar wonen. “Bij het woonbeleid moet voorrang worden verleend aan mensen die een band hebben met de streek. Waar vroeger vooral de gegoede Franstaligen uit Brussel naar de Rand afzakten, gaat het vandaag steeds vaker om niet-Europese migranten die naast hun taal ook hun religieuze en culturele gewoonten aan ons proberen op te leggen.”

Een ander opvallend partijpunt van de partij is het behoud van openluchtzwemmen, ook in het provinciedomein van Huizingen. “Het mag geen privilege worden voor wie zich een eigen zwembad kan veroorloven. De waterpartijtjes die de huidige deputatie voorstelt, zijn absoluut niet afdoende”, zegt Longeval. “Het Vlaams Belang pleit voor het openhouden en vernieuwen van drie volwaardige zwembaden in de provinciale domeinen van Huizingen, Kessel-Lo en Diest.”

Tot slot wil Vlaams Belang ook pestbelastingen en nutteloze subsidies stopzetten. “Een voortgezet zuinig beleid impliceert ook het stopzetten van subsidies aan moskeeën, klimaatactivisme, Noord-Zuid ontwikkelingshulp en niet-Vlaamse culturele evenementen”, aldus Longeval.