Gouverneur schrapt vaste onkostenvergoeding voor burgemeester en schepenen in Londerzeel

In Londerzeel dienden oppositiepartijen LWD en cd&v plus onlangs een klacht in bij de provinciegouverneur nadat dat de burgemeester en schepenen zichzelf een forfaitaire onkostenvergoeding toekenden. “Die bedraagt 150 euro per maand, wat doorheen de volledige legislatuur neerkomt op 56.000 euro”, klinkt het bij Conny Moons. “Dat is totaal onethisch, gezien de collegeleden reeds een ruime en correcte vergoeding krijgen.”

Burgemeester Nadia Sminate zegt dat er bespaard wordt. “De vorige burgemeester had netto via fiscale onkostenforfait 250 per maand en 160 euro per maand aan kilometervergoeding”, stelt Sminate. “Het is net dat principe dat zij nu in vraag stellen. Ik stel dan voor dat de ex-burgemeester een slordige 11.000 euro terugbetaalt, zeker gezien de bedrijfswagen. Voor een schepen bedroeg de fiscale onkostenforfait toen 220 euro netto per maand en kilometervergoeding 80 euro. Wij hadden dit alles dus wel verminderd naar 150 euro per maand.”

Extra onkosten kunnen volgens het decreet maar vergoed worden als ze bewezen zijn. Cd&v plus protesteert ook tegen de verdeling van de postjes. “Het feit dat fracties met minder dan zes verkozenen in slechts twee gemeenteraadscommissies zouden mogen zetelen, is in strijd met de Vlaamse regelgeving. Hopelijk zet dit niet de toon voor wat we de komende legislatuur mogen verwachten”, zegt cd&v-gemeenteraadslid Veerle Pas.