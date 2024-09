Groen trekt met "vernieuwende, diverse en jonge lijst" naar de kiezer

Groen is trots op de diversiteit binnen de kieslijst. “We presenteren een vernieuwende, diverse en jonge lijst die onze stad in al haar vormen weerspiegelt,” zegt schepen Marijke Ceunen. Groen-Halle-voorzitter Kenny Demuylder staat bijvoorbeeld op de 4de plaats. “We zijn er ook in geslaagd om heel wat mensen uit het Halse cultuur- en verenigingsleven aan te trekken. “Alleen Groen Halle slaagt er in oktober in om met zulke vernieuwing en verbreding naar de kiezer te trekken.”

Waar de partij voor staat, verduidelijkt ze in een campagnelied. Dat beluister/bekijk je hier.