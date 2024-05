Hoe presteerden onze mandatarissen de voorbije legislatuur (Open VLD)?

Maggie De Block - Merchtem

Maggie De Block (62) is lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds 2014, maar eigenlijk al sinds 1999 politiek actief op federaal niveau. Ze vervulde verschillende functies en was bijvoorbeeld ook staatssecretaris en minister. Momenteel is De Block in de Kamer fractieleider van de liberalen, maar het is duidelijk dat ze haar politieke carrière aan het afbouwen is. Ze hield zich nog bezig met pensioenen en volksgezondheid. Ze wordt gewaardeerd bij alle partijen, maar de drive lijkt er niet meer te zijn. Dat is ook te merken in haar parlementair werk.