Leeuwenaar Jeroen Tiebout grijpt naast een zitje in het federaal parlement: "Ontgoocheld"

“De ontgoocheling is groot, want politiek is mijn passie,” zegt Tiebout terwijl hij verkiezingsaffiches en -borden opruimt. De Leeuwenaar zetelde amper anderhalf jaar in het Vlaams parlement, nadat hij Piet De Bruyn opvolgde. “Ik heb alles gegeven in dat jaar, ik ben er fier op. Had ik meer tijd gekregen, dan kon ik er misschien nog meer uithalen. Maar ik heb besloten dat ik mezelf niks ga verwijten.”

Wat de toekomst brengt, is voorlopig een vraagteken. “Ik ga alles even laten bezinken en goed nadenken. Want wie weet wat er nog passeert op politiek vlak. Ik kom van een kabinet (het kabinet van Vlaams minister Weyts, nvdr.) en zou niet ‘nee’ zeggen tegen een nieuwe kans daar. Maar er ook een leven buiten de politiek.”