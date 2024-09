Lijsttrekker Jeroen Steeman (Groen)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Van thuis uit kreeg ik mee dat je voor je idealen moet opkomen. Wie in de maatschappij iets wil veranderen, moet de handen uit de mouwen steken. De afgelopen zes jaar heb ik daar als gemeenteraadslid hard aan gewerkt. Ik deed voorstellen voor veiliger verkeer en bleef vragen stellen bij het falende woonbeleid. Op mijn initiatief sprak de gemeenteraad zich uit tegen discriminatie.

Ik zie in Sint-Pieters-Leeuw een gemeente met veel potentieel, maar ook een gemeente waar veel mensen zich niet betrokken voelen. Als het aan Groen ligt, bouwen we aan een Sint-Pieters-Leeuw voor iedereen, ongeacht of je veel of weinig te besteden hebt, ongeacht welke taal je thuis spreekt. We kunnen onze straten veel aangenamer maken en onze gemeente meer doen bruisen. Daar werk ik graag aan.”

Waar staat je lijst voor?

“Groen is de partij die buurten en mensen doet herademen, letterlijk. Omdat je veilig met je kinderen naar school kan fietsen. Omdat wijken groener en aangenamer worden. Omdat straten niet louter voor verplaatsingen dienen, maar ook voor leven en ontmoetingen op bruisende terrasjes, in lokale winkels, tijdens het sporten en op culture activiteiten.

Groen wil dat Sint-Pieters-Leeuw er voor iedereen is. We maken werk van betaalbaar wonen in groene buurten. Als het aan ons ligt komt er een modern mobiliteitsbeleid, waarin fietsen en wandelen veiliger wordt. We onderzoeken of zwemmen in de open lucht mogelijk is. Ten slotte moet er voor de Leeuwse jongeren meer te beleven zijn. Een bereikbaar en toegankelijk jeugdhuis zou een stap in de goede richting zijn.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Onze democratie is een kostbaar goed waarvoor onze grootouders hebben gevochten. In veel landen op dit moment wordt er trouwens nog steeds voor gevochten. De gemeente is het bestuursniveau dat veel invloed heeft op ons dagelijks leven. Het zou zonde zijn om je stem niet te laten horen.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Voor Groen is het belangrijkste project van de afgelopen 6 jaar de bouwstop in groene gebieden. Coalitie en oppositie waren het hierover eens en weigerden steeds nieuwe wegen voor verkavelingen goed te keuren. Helaas is er nog te weinig werk gemaakt van de juridische verankering van deze bouwstop in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Waardoor ook in de toekomst de groene gebieden onbebouwd blijven.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“De gemeente komt de beloftes in haar mobiliteitsplan niet na. Zo blijk uit de gemeentemonitor dat fietsen en wandelen niet veiliger werden. Nochtans heeft de gemeente veel tijd en geld in het ontwikkelen van het nieuwe mobiliteitsplan geïnvesteerd. Waarom komt de gemeente de gemaakte afspraken niet na? Hoe kan het dat er nog steeds gevaarlijke fietsoversteekplaatsen bij komen?

Ondanks waarschuwingen van de Vlaamse overheid, zijn er nog steeds te weinig sociale huurwoningen in Sint-Pieters-Leeuw. Toch is er geen actie ondernomen om het aantal te doen stijgen. Integendeel, er worden meer sociale huurwoningen afgebroken. Zo’n wanbeleid zet de hele woningmarkt verder onder druk.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het nieuwe gemeentebestuur moet van betaalbaar wonen een absolute prioriteit maken. We zorgen ervoor dat iedereen goed, betaalbaar en energiezuinig kan wonen. We gaan snel aan de slag met het bouwen van meer sociale huurwoningen. Dat is nodig, want de wachtlijsten voor een sociale woning zijn ellenlang. Bijkomende sociale woningen ontlasten de huurmarkt en doen de huisprijzen dalen. Daarnaast helpen we huiseigenaren met duurzame renovaties. Zo’n beleid is goed voor het klimaat en voor de portemonnee. We bestrijden leegstand en speculatie op de woningmarkt. Zo is onze woontoekomst verzekerd.”