Lijsttrekker Jean-Marc Mativa (Union Francophone)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we ons oor te luisteren bij elke lijsttrekker. Waar staan zij voor? Welke ambitie hebben ze in hun gemeente? En wat moet prioritair worden aangepakt?

Jean-Marc Mativa (57) trekt op 13 oktober de lijst van Union Francophone in Zaventem. Sinds 2018 is Mativa gemeenteraadslid in Zaventem.