Lijsttrekker Gilbert Jaspers (cd&v)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Misschien omdat ik denk de nodige visie, daadkracht en toewijding te hebben om onze gemeente in een positieve richting te houden of sturen. Ik wil de stem van de inwoners, verenigingen en ondernemers eenp lek geven in het beleid.”

Waar staat je lijst voor?

"Wij hebben meerdere thema's die we belangrijk vinden. Zo moeten er meer betaalbare woningen komen in Steenokkerzeel. Dit geeft onze jeugd de kans om dicht bij hun familie en vrienden te blijven. Vlaamse subsidies voor het wonen in eigen streek benutten we voluit. Co-housing maken we makkelijker. We moeten ook oplossingen vinden voor leegstand. Onze ruimte is kostbaar. Langdurige leegstand nemen we daarom onder de loep. Met cd&v kiezen we ook voor kleinschalige, groene, openbare woonruimtes. Plekken die daarvoor kunnen dienen, zijn de pastorijen.

We willen onze landbouwgrond beschermen. Zo behouden we ook het landelijk karakter van onze gemeente. Dialoog tussen landbouwers en natuurbeheerders moedigen we aan.

De mobiliteit van morgen vraagt om veilige laadpunten voor elektrische wagens, plaatsen voor deelauto’s en ook voor elektrische fietsen. We pleiten ook voor openbare fietsherstelzuilen en kijken zo vooruit naar de vervoersmiddelen van morgen, zodat iedereen kan volgen. Ook het onderhoud van de netheid, zichtbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid van de openbare wegen en fietspaden moet meer systematisch gebeuren.

De gemeente moet meer kinderopvang mogelijk maken. De jongste jaren maakte Steenokkerzeel een inhaalbeweging, maar het werk is nog niet af. Voor cd&v is een uitbreiding van de kinderopvangcapaciteit van groot belang.

We zijn trots op onze zondagsmarkt en willen dat iedereen kan meegenieten. Daarom pleiten we voor de invoering van een marktbus.

Daarnaast willen we ook onze speelpleinen en parken rookvrij maken, mantelzorg belonen, bekijken hoe we kunnen samenwerken met naburige zwembaden en inzetten op toerisme en lokale economie.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Het is een kans als burger om actief deel te nemen aan de vormgeving van hun gemeente en hun toekomst. Het is een vorm van het behoud van onze democratie.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Het huidige beleid toont vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, sociale gemeenschapszin, mobiliteit, en burgerparticipatie. En is zijn overal aanwezig.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het huidige bestuur mist politieke moed en neemt geen beslissingen die niet direct populair zijn of weerstand oproepen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Uitdagingen en mogelijke oplossingen zoeken om wonen betaalbaarder te maken voor jonge mensen.”