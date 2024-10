Lijsttrekker Jo Vander Meylen (Lijst Burgemeester)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Ik ben naar de politiek gekomen vanuit het onderwijs, omdat ik vond dat ik op de stoel moest gaan zitten waar ik de dingen die ik wou veranderen ook kon veranderen. Daar ben ik vol voor gegaan. Zo hard dat je op een dag ook het hele team vooruit stuwt en trekt waar nodig.”

Waar staat je lijst voor?

“We zijn een lijst van heel verschillende mensen die zich vol willen inzetten voor de Beerselse samenleving. Voor iedereen, zonder uitzondering. We hangen ons hele beleid op aan 7 sterke bouwstenen: ‘Iedereen Beersel’, zorgeloos wonen, Levende dorpen, taal verbindt, samen veilig, milieu in balans, financieel gezond.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“We leven in een democratie waar we onze mening mogen geven, onze keuzes kunnen maken. Daar mogen we niet licht over gaan. De stemplicht afschaffen, is de meest foute beslissing die het Vlaams parlement kon maken naar het lokale niveau toe.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“We hebben ondanks de corona- en de energiecrisis de rekening netjes op orde gehouden en de schulden verder afgebouwd. We hebben een nieuwe basisschool in Alsemberg in gebruik genomen en de vernieuwbouw in Lot loopt naar z’n einde. Twee projecten om trots op te zijn.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Ik vind het jammer dat de projecten van de Ceder, de Grote Sleutel en de kerk van Lot niet zijn uitgevoerd. Al geeft het ook nieuwe kansen om voor deze sites frisse en eigentijdse projecten te ontwikkelen.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Deze bovenstaande projecten snel in een nieuwe flow steken zodat ze volgende legislatuur zeker uitgevoerd zijn en onze dorpen smoel geven. Ook moet er een nieuwe basisschool bij komen, zodat we er blijven in slagen om kinderen dicht bij huis naar school te laten gaan.”