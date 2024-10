Lijsttrekker Danny Gooris (1830-31)

Vanwaar komt je ambitie om de lokale lijst te trekken?

“Mijn ambitie om de lokale lijst te trekken komt voort uit een sterke betrokkenheid bij de gemeenschap en de overtuiging dat lokale politiek een directe impact heeft op het dagelijks leven van mensen. Ik geloof dat ik met mijn ervaring van de voorbije 6 jaar en mijn visie kan bijdragen aan het verbeteren van onze gemeente, het aanpakken van belangrijke vraagstukken en het versterken van de samenwerking tussen inwoners en bestuur. Het is voor mij belangrijk om een stem te zijn voor de wensen en noden van de gemeenschap, en ik zie het als een kans om veranderingen te realiseren die echt verschil maken.”

Waar staat je lijst voor?

“Onze lijst staat voor een sterke focus op burgerparticipatie, transparantie en het dichter bij de burger brengen van de politiek. We geloven dat actieve betrokkenheid van inwoners essentieel is voor een goed functionerende democratie. Daarom willen we bewoners de mogelijkheid bieden om mee te denken en beslissingen te beïnvloeden.

Transparantie is een kernwaarde voor ons; we willen dat alle processen en beslissingen duidelijk en toegankelijk zijn voor iedereen. Dit bevordert niet alleen vertrouwen in het bestuur, maar zorgt er ook voor dat inwoners zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Daarnaast zetten we ons in om de politiek toegankelijker te maken. We willen een brug slaan tussen de inwoners en het bestuur, zodat iedereen zich kan uitspreken over de zaken die hen aangaan. Door dit te realiseren, streven we naar een levendige en betrokken gemeenschap waar iedereen mee kan bouwen aan de toekomst.”

Waarom moeten burgers op 13 oktober, hoewel het niet verplicht is, toch gaan stemmen?

“Ik zou graag een digitaal platform bieden dat de stem van de gemeenschap weerspiegelt en bijdraagt aan duurzame veranderingen in onze gemeente. Ik wil ervoor zorgen dat belangrijke onderwerpen, zoals burgerparticipatie, transparantie, mobiliteit, betonstop en veiligheid, op de agenda staan en dat alle inwoners zich gehoord voelen.

Ik ben ervan overtuigd dat we door samenwerking en open communicatie een positieve impact kunnen maken en een betere toekomst voor iedereen kunnen realiseren.”

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

“Het oplijsten van de pluspunten van het huidig beleid vormt een uitdaging, aangezien onze gemeente in vrijwel alle peilingen met betrekking tot diverse onderwerpen steeds onderaan de ranglijst staat van de 300 gemeenten en steden in Vlaanderen.

Als ik er dan toch één moet uitpikken, dan is het de verhuizing van de kantoren van VIMA naar de nieuwe gebouwen op de Schaarbeeklei. Dat is een positieve ontwikkeling. De nieuwe, centralere locatie van de politiezone zal de interventietijd voor zowel Machelen als Diegem zeker verbeteren, wat zal resulteren in een betere dienstverlening door politiezone VIMA.

Daarnaast werd tijdens de gemeenteraad op 19 september 2023 unaniem gestemd voor de besluiten met betrekking tot het GAS4-beleid. Met de goedkeuring van dit beleid is het sinds 1 oktober 2023 mogelijk om, naast de politie, ook handhaving uit te voeren door gemeentelijk aangewezen vaststellers. De vaststellingen zullen voortaan niet alleen door de politie worden verricht, maar ook door de gemeenschapswacht. Het is dan ook jammer dat het tot 1 augustus 2024 geduurd heeft alvorens de eerste GAS4 boetes werden uitgeschreven.”

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

“Het mobiliteitsplan. Er was inderdaad behoefte aan een nieuw mobiliteitsplan; echter, met meer transparantie en burgerparticipatie hadden we tot een beter resultaat kunnen komen. Dit betreft niet alleen het circulatieplan, maar ook de aanpak van de parkeerproblematiek in bepaalde wijken en straten, die momenteel niet is verbeterd en herzien dient te worden.

Een ander punt is de verkeersveiligheid. Zowel in de nabijheid van scholen als in onze straten wordt er nog steeds veel te snel gereden. Dit zal een prioriteit worden voor 1830-31 in de komende legislatuur.

Ook het ontbreken van inspraak van de burger is een minpunt. Het beleid wil enkel de stem krijgen op 13 oktober, om nadien helemaal gedurende 6 jaar niets van de burger te willen weten, tot en met de volgende verkiezingen op 13 oktober 2030. Onze inwoners beseffen dat ze wel hun belastingen moeten betalen, maar hun stem, opinie of advies geven, is blijkbaar niet nodig voor het huidige bestuur voor projecten zoals Bessenveld, CAT-site, Makro-site, Broeklin of Lediaanproject.

Daarnaast wil ik benadrukken dat er tot op heden geen oplossingen zijn gevonden voor het tekort aan plaatsen in crèches en kinderdagverblijven, de lange wachtlijsten bij onze basisscholen, het ontbreken van een reguliere secundaire school, en het nijpende tekort aan artsen, tandartsen en kinesisten. Bovendien is er een significant tekort aan politie en gemeenschapswachten.

Ondanks het feit dat wij de meest gebetoniseerde verharde gemeente van België zijn, blijft het beleid megalomane bouwprojecten goedkeuren, wat vragen oproept over de prioriteiten van het huidige beleid.”

Wat moet het nieuwe gemeentebestuur eerst aanpakken?

“Het is van essentieel belang om het vertrouwen van onze burgers opnieuw te verdienen. Op dit moment worden beslissingen voornamelijk genomen door een selecte groep binnen het gemeentehuis, waardoor de politiek op aanzienlijke afstand van de burger staat. Dit leidde tot een sfeer van wantrouwen, wat als eerste moet worden aangepakt.

Ten tweede: de betonstop, specifiek gericht op grote projectontwikkelaars. Onze gemeente beschikt al over zeer beperkte groene ruimtes, en de inwoners begrijpen niet waarom er zoveel wordt bijgebouwd. Zij stellen zich de vragen: "voor wie?" en "waarom?". Dit zijn vragen die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven.

Ook het aspect veiligheid willen wij onder de aandacht brengen. Veel inwoners in onze gemeente voelen zich niet langer veilig en durven na 18.00 uur niet meer buiten te komen. Het doven van de straatverlichting vergroot dit gevoel van onveiligheid. Inwoners die vroeg in de ochtend moeten vertrekken of die laat of 's nachts werken, zijn genoodzaakt hun telefoons als lampje te gebruiken om te zien waar ze lopen.

Ons voorstel is om alle straatverlichting te transformeren naar led-verlichting. Dit zal niet alleen de kosten van de verlichting met tot wel 75 procent verminderen, maar stelt ons ook in staat om de lichten gedurende de gehele nacht aan te laten. Iedereen heeft het recht om zich veilig te voelen in onze gemeente.

Tot slot willen wij ervoor zorgen dat het beleid toegankelijk is voor elke burger. Op dit moment constateren we dat sommige wijken niet dezelfde aandacht ontvangen als de centra van onze gemeente. Wij zijn van mening dat iedereen die belasting betaalt recht heeft op gelijke toegang tot de diensten van onze gemeente, ongeacht de buurt waarin zij wonen. Iedere burger is gelijk en beschikt over dezelfde rechten en plichten.”