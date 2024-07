N-VA en onafhankelijken vormen samen Voor Rode: “Rechten van Nederlandstalige inwoners verdedigen”

Tot vorig jaar maakte N-VA deel uit van de Vlaamse eenheidslijst Engagement 1640, maar de fractie werd aan de kant geschoven. “Deze beslissing is bijzonder jammer voor de Vlamingen in Sint-Genesius-Rode. Het aantal Vlaamse verkozenen in de gemeenteraad zal beduidend lager liggen. Hierdoor hebben we waarschijnlijk geen uitzicht meer op de verkiezing van een Vlaamse schepen”, zegt lijsttrekker Bruno Stoffels.

De lijst ‘Voor Rode’ wil de spreekbuis van de Nederlandstalige Rodenaar zijn. “In een faciliteitengemeente waarin het huidige bestuur de facto een taalpolitiek voert die gevoerd wordt in een Brusselse gemeente, willen wij erover te waken dat Rodenaren en hun kinderen zich in het Nederlands zullen kunnen blijven uitdrukken in onze mooie en groene gemeente”, besluit Stoffels.