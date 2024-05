N-VA voert campagne op de Jaarmarkt in cd&v-bastion Herne

Herne is van oudsher een cd&v-bastion, maar N-VA maakt zich sterk te scoren op 9 juni. “We zien toch dat we hier een stevige achterban hebben,” zegt lijsttrekker voor het Vlaams parlement Ben Weyts. Collega-lijsttrekker voor het federaal parlement Theo Francken maakt zich dan ook sterk het goed te doen in juni. “We hebben 5 Kamerzetels van de 15 in Vlaams-Brabant. Dat is 30 procent, een sterke score die we willen evenaren. En ook voor het Vlaams parlement willen we de zes zetels die we nu hebben, behouden.”

De politici houden halt in café de Welvaart, en dat is niet toevallig. “Welvaart is voor ons de inzet van de verkiezingen,” legt Weyts uit. “Het Vlaams welzijn en de welvaart staan op het spel en daarom breng je het best je stem uit op een Vlaamse centrumrechtse partij, op N-VA dus.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober trekt Filip Durant uit Vollezele de N-VA-lijst voor Pajottegem, oftewel Herne, Gooik en Galmaarden. In juni staat hij op de 19de plaats voor het Vlaams parlement. “Hier in onze landelijke regio draait alles rond landbouw en stikstof. Veel landbouwers beginnen te beseffen dat een omslag nodig is. Niet tegen elke prijs, maar waar we met N-VA voor staan begint in te sijpelen.”