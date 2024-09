Peter Lombaert trekt provinciale lijst van Groen: “Vlaams-Brabant moet versnelling hoger schakelen”

Bij de vorige verkiezingen haalde Groen 15% van de stemmen, goed voor zetels. Het belandde daarmee in de oppositie. De legislatuur daarvoor maakte de partij deel uit van de meerderheid. “Onze provincie was toen een voorloper op het vlak van klimaat en energie, maar het kan nog beter. Met een klimaatfonds voor energetische renovaties willen we inzetten op lagere energiefacturen”, klinkt het bij de partij. Andere speerpunten zijn dierenwelzijn, het behoud van de zweminfrastructuur in de provinciale domeinen, het bewaren van het Vlaams-Brabantse erfgoed en de kennis van het Nederlands in de klas.

Lijsttrekker Peter Lombaert schuift ook waterkwaliteit naar voren. “De eerste Vlaamse rivier met goede waterkwaliteit zal door Vlaams-Brabant kabbelen, tenminste, als het van Groen afhangt. Bronwater zou drinkbaar moeten zijn, rivieren en beken zouden zwemwaterkwaltiteit moeten hebben en Vlaams-Brabant zou klimaatneutraal moeten zijn”, zegt Lombaert. “Voor ons moet de provincie vele versnellingen hoger schakelen en moet de stuwende kracht zijn die alle gemeenten meetrekt in de transitie naar klimaatneutraliteit.”

Op plaats twee staat schepen in Vilvoorde Barbara de Bakker. Zij wil haar ervaring inzetten voor de provincie. Ze is bezorgd over het lot van de provincies en wil werken aan een efficiënte en transparante overheid. Provincieraadslid Finke Jacobs uit Asse staat op drie, leerkracht Kilian Vandenhirtz op plaats vier. De lijst van Halle-Vilvoorde wordt geduwd door Minister van Staat Magda Aelvoet, geboren en getogen in Vlaams-Brabant.