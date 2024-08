PVDA trekt in Dilbeek voor het eerst naar gemeenteraadsverkiezingen

Louis Clement, geboren en getogen in Dilbeek, zet zich met de PVDA al meerdere jaren actief in voor de Dilbekenaren. Net zoals kersvers parlementslid uit Dilbeek Kemal Bilmez ontdekte hij zijn passie voor sociaal engagement in de Chiro. Naast zijn politieke activiteiten is Louis actief als professioneel striptekenaar. Over de vooruitzichten in Dilbeek is Louis enthousiast: “We willen in Dilbeek echt doorbreken, we gaan voluit voor een zetel in de gemeenteraad”.

“Wonen is voor ons in Dilbeek het belangrijkste speerpunt” zegt Louis Clement. “Ik weet uit ervaring hoe duur het is geworden om in Dilbeek te wonen. De huurprijzen zijn sinds 2018 met minstens 25% gestegen. Dat komt omdat grote bouwpromotoren vandaag in Dilbeek vrij spel krijgen. Wij willen een actief gemeentebestuur, dat investeert in een woonbeleid gericht op de noden van de Dilbekenaren. Zo willen we dat er bij elk nieuwbouwcomplex van een bepaalde omvang minstens een derde betaalbare en een derde sociale woningen voorzien worden.”

PVDA wil in Dilbeek ook meer inzetten op publieke dienstverlening, zoals zorg en kinderopvang en een betaalbare speelpleinwerking. Ook het afvalbeleid moet hervormd worden, vindt de partij.