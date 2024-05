Servé, Hamelryck en Demiddeleer duwen Vooruit-lijst Halle

De raadsleden benadrukken dat ze door onderaan de lijst te staan niet minder geëngageerd zijn. “Integendeel,” zegt Valerie Hamelryck. “We wensen nog een paar jaar in de gemeenteraad te zetelen, maar we hebben bij Vooruit een heel sterke ploeg en op deze manier kunnen we ook anderen in de schijnwerpers plaatsen.”

“De keuze was simpel”, vervolgt Betrand Demiddeleer die ook voorzitter is van de gemeenteraad en van Vooruit Halle. “Met onze uittredende raadsleden hebben we tonnen ervaring en een goede kijk op wat er allemaal speelt bij het besturen van een stad. Nieuwelingen en jongeren hebben daar vaak een andere kijk op en dat kan verrijkend zijn. Daarom hopen Johan, Valerie en ik om vanop de drie lijstduwersplaatsen het vertrouwen van de kiezer te krijgen om dat te delen met de nieuwe talenten die we binnenkort bekend maken.”