Sint-Genesius-Rode wil niet meer mee betalen voor de restauratie van de kerk in Alsemberg: “Er is geen overleg geweest”

De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Alsemberg staat sinds 2022 in de steigers voor een grondige restauratie. Die kost meer dan een miljoen euro. Een deel van dat bedrag moet vreemd genoeg buurgemeente Sint-Genesius-Rode ophoesten omdat de wijk Tenbroek tot de parochie van Alsemberg behoort.

Vorig jaar betaalde de faciliteitengemeente 154.000 euro, dit jaar stuurde Beersel een factuur van 169.000 euro. "Bedragen waarover geen overleg is geweest en da's niet wettelijk", zegt Anne Sobrie, gemeenteraadsvoorzitter in Sint-Genesius-Rode.

Enkele jaren geleden werd het kerkje in Tenbroek ontwijd. De religieuze banden tussen Rode en de parochie Alsemberg zijn dus nagenoeg volledig doorgeknipt en da’s voor Rode nog een reden om niet meer te betalen. In Beersel reageren ze enigszins verbaasd omdat het een lopend dossier betreft. “Ik begrijp dat niet, er is eigenlijk geen overleg over te hebben”, zegt de schepen van Kerkfabrieken Eddy Deknopper.

Bisdom hertekend

Rode trok intussen naar het bisdom om de parochiale grenzen te hertekenen.

“De grenzen zijn veranderd, dus wij zullen in de toekomst niet meer moeten bijdragen, maar dat is nog niet van tel omdat de Vlaamse regering het besluit van het aartsbisdom nog moet goedkeuren”, aldus Anne Sobrie.

Eddy Deknopper vult aan: “De beslissing is niet de datum van het bisdom, maar wel de beslissingsdatum van de Vlaanderen en op dat moment zijn wij volledig verantwoordelijk. Intussen is de gunning voor de restauratie al gebeurd en dus zullen de juristen moeten kijken naar wat het juiste moment is, naar waar de verantwoordelijkheid van de ene stopt en de andere start.”