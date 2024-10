Stemmen in faciliteitengemeenten: net een tikje anders

Waar in alle Vlaamse gemeenten de stemmenkampioen van de grootste coalitiepartij de burgemeester zal worden, wordt de burgemeester in een faciliteitengemeente aangeduid door de gemeenteraad. In faciliteitengemeenten worden zelfs geen coalities gesmeed. Op basis van verkiezingsresultaten worden er meteen schepenen aangeduid, over meerderheid en oppositie heen.

Uittredend burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste, die geen kandidaat meer is bij de lokale verkiezingen van 13 oktober, legt in ons magazine Over de Rand haarfijn uit hoe de vork aan de steel zit.