Voormalig Brussels parlementslid Valérie Seyns trekt lijst van Vlaams Belang in Dilbeek

Seyns was van 2005 tot 2009 Brussels parlementslid voor Vlaams Belang, maar werd een jaar later uit de partij gezet nadat ze via Facebook ongepast reageerden op de gezondheidstoestand van Marie-Rose Morel. Later keerde ze terug naar de partij en nu trekt ze de Dilbeekse lijst voor Vlaams Belang. De afgelopen 15 jaar was Seyns ook zaakvoerder van verscheidene handelszaken.

“Ik woon al meer dan tien jaar in Dilbeek en heb de situatie er aan een verschroeiend tempo op achteruit zien gaan. Dilbeek is in snel tempo aan het evolueren tot de 20ste gemeente van het Brussels Gewest. Twee op drie kinderen in Dilbeek groeien op in een anderstalig gezin en bijna de helft van de inwoners heeft een buitenlandse herkomst. Zonder drastische beleidsommekeer is het hier over en uit voor de Vlamingen”, aldus Seyns.

Huidig gemeenteraadslid Nils Van Roy staat op de tweede plaats, voormalig gemeente- en provincieraadslid Kris Peeters zal de lijst duwen.