Roosdaal maakt zich klaar voor Markt van de Smaak: “Streekproducten in alle geuren, kleuren en smaken”

De bezoekers kunnen er snuisteren langs standen en proeven van lokale lekkernijen. 28 streek- en hoeveproducenten vertellen over hun ambacht en passie voor hun product. Eén van hen is Daniel Dumortier van Groesting uit Liedekerke. "Ik maak een Pajotse pasta met groenten die ook hier gekweekt zijn", zegt Daniel. "Een vegetarische pasta, aangevuld met Cuvée Renée en zelfgemaakte tomatenpassata."

De voorbije jaren was er in onze regio ook al een Markt van de Smaak in Lennik en Vilvoorde. Deze keer is het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch in de Roosdaalse deelgemeente Pamel gastheer. "We willen die producten bekender maken en dan is elke vorm van promotie welkom", zegt gedeputeerde Tom Dehaene. "Het zijn vaak kleine producenten die niet de middelen hebben om grote promotiecampagnes te voeren, vandaar dat we vanuit de provincie graag onze schouders zetten onder Markt van de Smaak."