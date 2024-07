Jan (73) schrijft boek over Wereldoorlog I in Brussegem

De auteur trachtte om geen zoveelste kopie te maken van de zovele boeken die er al bestaan over de Eerste Wereldoorlog, vooral over de vier jaar durende loopgravenoorlog in de Westhoek. “Ik focuste me meer op de periode voordat de problemen zich in de Westhoek voordeden”, vertelt Willems.

“Dat is een onderbelichte fase in het hele verhaal van de Eerste Wereldoorlog. Het boek gaat zo over de inval de Duitse legers. België had toen geen leger die naam waardig. Het was David tegen Goliath. Duitsland had ook een nieuw wapen: de dikke Bertha, een kanon dat projectielen van 800 tot 900 kilogram liefst negen tot twaalf kilometer ver kon schieten. Daarmee konden de zogenaamde oninneembare forten met de grond worden gelijk gemaakt en lag weg richting Brussel open.”

“Amper zestien dagen nadat de Duitse troepen op 4 augustus 1914 België binnen vielen, wapperde de Duitse vlag al aan het stadhuis in Brussel en werd ook Brussegem als ‘randgemeente’ plots ‘Duits bezet gebied’. Brussegem werd zo een bivakgemeente van het Duitse leger, waardoor er hier in Brussegem geen gevechten hebben plaatsgevonden.”

“De zes gesneuvelden wier namen op het herdenkingsmonument staan in Brussegem, zijn niet in Brussegem gesneuveld, maar wel in Luik, Namen, de Ijzervlakte... Zij komen ook aan bod in het boek. Ik wil dat die periode in een geschiedenis van een kleine gemeente als Brussegem niet verloren gaat. Ik hoop met dit boek een leemte te hebben opgevuld, om iets achter te laten voor het nageslacht.”

Andere boeken

Jan Willems is met dit nieuwe boek niet aan zijn proefstuk toe. Hij schreef ook al ‘De geschiedenis van Brussegem, vanaf de Frankische tijd’ en ‘Britse bommenwerper crasht op 3 juni 1942 in Linthout’. “‘Brussegem en haar parochies tijdens de Eerste Wereldoorlog’ is het resultaat van meer dan vier jaar research in binnen- en buitenlandse archieven”, vertelt Jan Willems.

Brussegem en haar parochies tijdens de Eerste Wereldoorlog kost 40 euro. Je kan het bestellen via e-mail naar janwillems@telenet.be, tel. 0499/700.274. Met steun van het gemeentebestuur, 10 procent van de verkoopprijs wordt geschonken aan het Kinderkankerfonds. Het boek kan worden afgehaald op zondag 4 augustus 2014 in de Gemeenschapszalen, Brussegemplein 8, (vlakbij de kerk) tussen 10 en 15 uur.