VDAB wil met 'beleefdag van de zorg' meer mensen naar zorgsector laten vloeien

Met de beleefdag wil VDAB de sector extra in de kijker plaatsen en geïnteresseerden laten voelen hoe het is op de werkvloer van een zorgkundige. Vanuit de zorgsector ontving VDAB het voorbije jaar meer dan 7.400 vacatures in onze provincie. Zo'n 1.200 daarvan staan nog altijd open. Er is vooral vraag naar verpleegkundigen, begeleiders in de kinderopvang en zorgkundigen.

In ons nieuws brengen we een bezoek aan woonzorgcentrum Filfurdo in Vilvoorde, waar Evy en Jattu een dagje meeliepen.