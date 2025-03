Roland Cant, vrijwilliger tussen de Halse hyacinten: "Het is een passie"

De hyacinten in het Hallerbos brengen ieder jaar een mensenmassa op de been. Boswachter Thomas rekent op vrijwilligers zoals Roland Cant om te verhinderen dat de meute waardevolle natuur vertrappelt. "Tijdens het Hyacintenfestival moet je toch rekenen dat er 5.000 à 6.000 man op af komt. Dan ben je een aanspreekpunt", zegt Roland. "Mensen zijn geïnteresseerd in het bos en hoe de hyacinten bloeien. Bovendien is het een internationaal gebeuren. Dan kunnen we onze talenkennis ook nog eens gebruiken."

Roland is een vrijwilliger uit de duizend, maar boswachter Thomas kan altijd meer hulp gebruiken. "Er komt heel veel volk dus we hebben nooit genoeg vrijwilligers", zegt de boswachter. "We kunnen het nooit genoeg tonen of zeggen, maar ze worden enorm geapprecieerd. We zijn ze heel erg dankbaar."

Vijf jaar ervaring heeft Roland al. Hij kent dus ook de gevaren van het bos. “Ik zeg altijd er is een gevaar", zegt Roland. "Het gevaar is dat je, eens je geproefd hebt van het Hallerbos, het Hallerbos je niet meer loslaat. Je begint, je rolt daarin en je wordt enthousiast over het bos zelf." Zelf heeft Roland het goed te pakken. Ook buiten het hyacintenseizoen kan de boswachter op Roland beroep doen. "Het is geen job, het is een passie", besluit bosmens Roland.