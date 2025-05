Organisatie en stad tevreden over 11e Horst Festival ondanks geïsoleerde incidenten: "Eén onnozelaar op 39.000 bezoekers"

Zaterdagavond iets na 22 uur liep een confrontatie met een lastige festivalganger, die van het terrein werd gegooid, uit de hand. De 43-jarige man gedroeg zich erg agressief tegenover leden van de security en het medisch personeel van Horst. De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) kwam ter plaatse aan de Kerkhofstraat om de man te overmeesteren. Er werd zelfs preventief een MUG opgeroepen zodat een urgentiearts hem een kalmeringsmiddel kon toedienen.

Dat bleek uiteindelijk niet nodig. “Hij werd met hulp van onze ploegen in bedwang gehouden en naar het ziekenhuis overgebracht”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet. “De man bleek onder invloed van drugs. Niemand is gewond geraakt.”

Burgemeester Jo De Ro (Open VLD CD&V) bevestigt het incident. “Zijn gedrag tegenover de hulpdiensten was onaanvaardbaar. De man werd uiteindelijk opgepakt voor weerspannigheid en er werd een proces-verbaal opgesteld.” Vrijdagavond al werd een ander incident gemeld, waarbij een meisje onwel werd op het terrein. “Na contact met het ziekenhuis blijkt het te gaan om een zeer zware alcoholintoxicatie”, aldus De Ro. “Er is dus geen sprake van drugsgebruik. Uiteraard is dat even ernstig, maar het is goed dat dit rechtgezet wordt.”

“Vlekkeloze organisatie”

Toch wil de burgemeester vooral het bredere plaatje benadrukken. “Dit was op één onnozelaar na op zaterdagavond een verder zo goed als vlekkeloze organisatie. Het was de enige aanhouding op 39.000 bezoekers. Op elke andere grote kermis of evenement zijn er meer incidenten. Het zou zonde zijn dat Horst hiervoor een negatieve stempel krijgt.”

Organisator Jochem Daelman kijkt positief terug. “Het was een uitzonderlijk mooie editie. De combinatie van zon, publiek, architectuur, kunst en muziek voelde als een perfecte start van de zomer. Het wordt tastbaar welke richting we met Asiat Park uit willen. Wat het incident met het jonge meisje betreft: we hebben nog gesprekken gehad met de vriendengroep en haar moeder. Dat was positief. De familie hoopt dat het meisje volgend jaar opnieuw aanwezig kon en mocht zijn. Ze was erg blij met de steun en de betrokkenheid. Het meisje zelf stelt het goed.”

Dagelijks 13.000 bezoekers uit meer dan 60 landen

Horst verwelkomde dagelijks 13.000 bezoekers uit meer dan 60 landen. Meer dan 115 elektronische acts stonden op het programma, aangevuld met kunst- en architectuurinstallaties gerealiseerd via het jongerenprogramma Horst Atelier en de tentoonstelling There Will Come Soft Rains.

“We willen als organisatie ook de samenwerking met politie, brandweer, stadsdiensten en burgemeester loven. Die droeg bij aan een veilige en warme festivalsfeer”, aldus nog Daelman.

Wie het artistieke luik miste, krijgt nog een herkansing: de installaties blijven gratis te bezichtigen tijdens de zomerexpo van 15 mei tot 7 september in het Asiat Park.