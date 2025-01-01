Op de Verbindingsweg naast de A12 in Meise is een boom omgewaaid

Brandweer moet wegen vrijmaken voor omgevallen bomen: "Ladderlift aan zijweg A12"

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg maandagnamiddag een oproep voor een omgewaaide boom op de verbindingsweg naast de A12 ter hoogte van het kruispunt Temselaan - Bouchoutlaan. "De rijbaan van de belangrijke verbindingsweg is er afgesloten", zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "We zetten een ladderwagen in, omdat de boom toch vrij groot is. De weg wordt er zo snel mogelijk vrijgemaakt.

Ook in Zemst komt de brandweer tussenbeide voor een omgewaaide boom, vlakbij de E19. "En in Roosdaal is een boom in de Moelieweg gevallen op een elektriciteitskabel. Daar komen de nutsmaatschappijen ter plaatse. Er zijn gelukkig geen slachtoffers of voertuigen bij de omgewaaide bomen betrokken. We gaan alles zo snel mogelijk opruimen en de wegen vrijmaken," aldus de brandweer.

Meest bekeken

RealDev Vilvoorde speelt dit seizoen op het hoogste fustalniveau in ons land
Sport

Eerste thuismatch RealDev Vilvoorde op hoogste niveau is meteen een voltreffer

Opening Oyenbrugpark door gemeentebestuur Grimbergen en VLM
Groen

Grimbergen huldigt Oyenbrugpark in: combinatie van biodiversiteit, water, erfgoed en zachte recreatie

Op de Verbindingsweg naast de A12 in Meise is een boom omgewaaid
Samenleving
Mobiliteit

Brandweer moet wegen vrijmaken voor omgevallen bomen: "Ladderlift aan zijweg A12"

Wambeek-Ternat haalt eerste overwinning binnen
Sport

Wambeek-Ternat haalt eerste overwinning binnen: "Blij want hoe langer de overwinning uitblijft hoe groter de druk"

Jeugd
Onderwijs
Sport

800 leerlingen van Sint-Donatus in Merchtem bedwingen hindernissen: “Veel leuker dan een gewone veldloop”

vrij 12 sep

Meer nieuws uit de regio

Samenleving
Mobiliteit
Politiek

Bond Beter Leefmilieu en omwonenden luchthaven voeren actie tegen nachtvluchten: "We liggen er wakker van"

vrij 12 sep
Cultuur

Monumenten openen dit weekend hun deuren ‘in stijl’: “Fier op dat van hier”

vrij 12 sep
File op de Ring rond Brussel
Mobiliteit
Groen

Grondwettelijk Hof schorst uitstel strengere Brusselse lage-emissiezone: “Gezondheidsimpact is te zwaar”

Hoornaars
Groen

Brandweer verwijderde al twee keer zoveel hoornaars als vorige zomer; Bart ontwerpt ingenieuze val

don 11 sep
Jeugd
Samenleving

Defensie werft jongeren die volgend jaar 18 worden: "Vlaams-Brabant is een militaire provincie"

din 9 sep