Brandweer moet wegen vrijmaken voor omgevallen bomen: "Ladderlift aan zijweg A12"
De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg maandagnamiddag een oproep voor een omgewaaide boom op de verbindingsweg naast de A12 ter hoogte van het kruispunt Temselaan - Bouchoutlaan. "De rijbaan van de belangrijke verbindingsweg is er afgesloten", zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "We zetten een ladderwagen in, omdat de boom toch vrij groot is. De weg wordt er zo snel mogelijk vrijgemaakt.
Ook in Zemst komt de brandweer tussenbeide voor een omgewaaide boom, vlakbij de E19. "En in Roosdaal is een boom in de Moelieweg gevallen op een elektriciteitskabel. Daar komen de nutsmaatschappijen ter plaatse. Er zijn gelukkig geen slachtoffers of voertuigen bij de omgewaaide bomen betrokken. We gaan alles zo snel mogelijk opruimen en de wegen vrijmaken," aldus de brandweer.