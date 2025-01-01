Brandweer moet wegen vrijmaken voor omgevallen bomen: "Ladderlift aan zijweg A12"

Ook in Zemst komt de brandweer tussenbeide voor een omgewaaide boom, vlakbij de E19. "En in Roosdaal is een boom in de Moelieweg gevallen op een elektriciteitskabel. Daar komen de nutsmaatschappijen ter plaatse. Er zijn gelukkig geen slachtoffers of voertuigen bij de omgewaaide bomen betrokken. We gaan alles zo snel mogelijk opruimen en de wegen vrijmaken," aldus de brandweer.