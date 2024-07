Straten afgesloten door hevige regenval: "Geen kritieke overstromingen verwacht"

In Meise zijn de Westrodestraat, Kruiskesbos afgesloten omwille van wateroverlast. "De brandweer is ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen”, klinkt het bij de gemeente. Op de grens met Londerzeel is ook de Bergstraat afgesloten. De gemeenten volgen de situatie op de voet op. Ook in Grimbergen werden enkele straten afgesloten.

Volgens Waterinfo viel er al tot 35 mm neerslag, met de hoogste neerslaghoeveelheden in Vlaams-Brabant. “Hier en daar zijn reeds waakpeilen overschreden en zetten onbevaarbare waterlopen akkers en weilanden onder water”, meldt Waterinfo. “Verscheidene wachtbekkens worden aangesproken om bebouwing te beschermen. Nergens treden er kritieke overstromingen op langs onbevaarbare waterlopen.”

Op de Zenne in Eppegem is momenteel de waakdrempel overschreden. “Het peil zal daar in de komende uren opnieuw dalen. De alarmdrempel wordt niet overschreden. Opwaarts Brussel wordt op korte termijn geen werking van de overlaat in Lembeek verwacht”, aldus Waterinfo.