Zelfpluktuin moet landbouwgrond afstaan voor aanleg fietssnelweg: "Geen andere optie"

Dorothea en haar zus Reyn stampten acht jaar geleden zelfpluktuin PlukPlek in Ternat uit de grond. Er zijn intussen ook plannen om uit te breiden met dieren. Al worden die gedwarsboomd omdat de provincie Vlaams-Brabant er een stuk fietssnelweg richting Brussel wil aanleggen. Die zou eerst aan de andere zijde van de spoorweg komen. “Maar dat stuit op een veto van het Agentschap Natuur en Bos, waardoor wij onteigend worden”, zegt Dorothea Lequeux. “Grond verliezen is sowieso een belangrijk inkomensverlies. We gebruikten het stuk als backup mocht er iets verkeerd lopen met de grond voor de frambozen, wat een heel kwetsbare teelt is. Ook de uitbreiding met dieren is nu onzeker.”

Het openbaar onderzoek loopt nog, maar volgens de plannen zou het over 4.100 vierkante meter gaan, bijna een tiende van hun totale oppervlakte. Een serieuze streep door de rekening. “Ik begrijp hun frustratie”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene. “We proberen altijd zo weinig andermans grond in te nemen, maar die fietssnelweg heeft een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. We proberen die te leggen op een veilige plaats met zo weinig mogelijk hindernissen. Langs het spoor is dan ook een ideale plek.”

De provincie gaat in gesprek met de zussen in de hoop tot een akkoord te komen. “Een schadevergoeding is wel het minste wat ze kunnen doen”, zegt Dorothea. “Wat mij vooral stoort, is dat het openbaar onderzoek loopt terwijl iedereen met vakantie is. Wij hebben het gevoel dat veel mensen gewoon niet op de hoogte zijn. We willen dat mensen wakker worden, want het is uiteindelijk met ons geld dat dat hier allemaal aangelegd wordt.”