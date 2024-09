Merchtem helpt kiezers naar het stemhokje: “Snelpas voor 75-plussers en gratis vervoerdienst voor minder mobiele mensen”

Het gemeentebestuur van Merchtem wil er alles aan doen om ook minder mobiele mensen de kans te geven te stemmen. De opkomstplicht is afgeschaft en er wordt gevreesd dat velen afhaken en dus voert de gemeente een snelpas in voor 75-plussers die gaan stemmen tijdens de verkiezingen op zondag 13 oktober 2024.

“Zo kan deze doelgroep met een snelpas de eventuele lange wachtrij in het stembureau vermijden”, zegt burgemeester Maarten Mast. “We versturen in de maand september nog een brief naar de 75-plussers. De snelpas wordt toegevoegd aan de kiesbrief en is ook te verkrijgen bij de gebouwverantwoordelijken van de gemeente op het stembureau.”

“Indien ze hun snelpas op de dag van de verkiezingen vergeten zouden zijn, kunnen ze zich daar bij aankomst persoonlijk aanmelden. Ook voor wie jonger is dan 75 jaar en minder mobiel is, wil de gemeente mensen helpen om naar het stembureau te brengen.”

“Zo kunnen minder mobiele mensen gebruik maken van de gratis vervoersdienst, aangeboden door het gemeentebestuur. De gemeente brengt mensen heen en terug, en begeleiden hen tot aan het lokaal. De afschaffing van de stemplicht vind ik persoonlijk een spijtige zaak. Met het gemeentebestuur van Merchtem doen we er dan ook alles aan om iedereen naar de stembureaus te krijgen.”