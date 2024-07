Sint-Pieters-Leeuw, Machelen en Zemst niet gewonnen voor idee van verplichte fusies

Jan Desmeth (N-VA), de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw ziet andere manieren dan een fusie om aan bestuursefficiëntie te doen en te besparen. “Vooraleer men op gemeentelijk niveau ingrepen doet, moeten de provincies en de Senaat afgeschaft worden. Beide niveaus zijn nutteloos en kosten een pak geld.”

Burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA) van Zemst ziet dan weer geen reden om te fusioneren. “Wij zijn bestuurskrachtig, dus ik zie de noodzaak daar niet van in. Eerst moet men inderdaad kijken naar niveaus die dat niet zijn.”

Eenzelfde geluid horen we bij Jean-Pierre De Groef van Vooruit. Ook die partij voert mee onderhandelingen om te besturen op Vlaams niveau. Zijn gemeente Machelen is de snelst groeiende gemeente van Vlaanderen. “Wij hebben voldoende bestuurskracht én een financiële buffer. Bovendien sta je bij een fusie minder dicht bij de bevolking en dat willen we niet. Wij blijven een gemeente en hebben niet de intentie om een stad te worden.”